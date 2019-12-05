أردوغان: ليست لنا مطامع بالأراضي السورية

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على عدم وجود أي مطامع لبلاده في الأراضي السورية.

ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس عن أردوغان القول، أمس أمام حشد من أبناء الجاليتين التركية والإسلامية ببريطانيا هلى هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نحن لا نطمع بالأراضي السورية، لكن على الطامعين أن يخرجوا من هذا البلد".

وأضاف: "الدولة التركية لها سياسة خارجية مستقلة، وتشن العمليات العسكرية دون الحصول على إذن من أحد، في مسعى منها للحفاظ على أمنها القومي".

وتابع: "ظهر الجميع لتوجيه النصائح لتركيا متسائلين عن سبب وجودنا في سورية، ولكن هؤلاء لهم رد واحد منا وهو: قولوا لنا أولا ماذا تفعلون أنتم في سوريا؟ هل لكم حدود مشتركة معها؟ بالتأكيد لا. إذن ماذا تفعلون أنتم هناك؟".

واستطرد: "لقد قدمتم من مسافات بعيدة تمتد لعشرات آلاف الكيلومترات، بينما نحن لنا حدود مشتركة مع سورية تمتد لـ911 كلم. وسنظل هناك حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين، إرهابيي وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني وداعش، الذين يستهدفون جنودنا على الجدود بمدافع الهاون والصواريخ".