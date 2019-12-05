القنصل الأمريكي يشيد بجمال مدينة سانت كاترين خلال جولته التفقدية

زارا القنصل الأمريكي سيرجيو مورينو، رئيس قسم الرعاية الأمريكية بالسفارة الأمريكية، اليوم الخميس، مدينة سانت كاترين، حيث كان في استقباله اللواء طلعت العناني، رئيس المدينة، وهشام كامل، مدير عام العلاقات العامة بالمدينة، وحمادة علواني، مسئول العلاقات العامة بمجلس المدينة.

وتفقد «القنصل الأمريكي» دير سانت كاترين، كما زار مستشفى سانت كاترين المركزي ومعارض منتجات المجتمع المحلي كالمشغولات البدوية اليدوية.

وأكد أن مدينة سانت كاترين لها طابع روحاني يجعل من يزورها يشتاق لرؤيتها مرات أخرى.

كما حرص خلال زيارته على الاطلاع على الأنواع المختلفة للأعشاب الطبية التي تمتاز بها المدينة، حيث زار منفذ ومزرعة الدكتور أحمد صالح.