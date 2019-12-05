أصبحت المسلمة دعاء أحمد، ذات الـ17 ربيعا، بطلة شجاعة في أمريكا، بعدما فتحت باب المسجد لمجموعة من زملائها الطلاب المذعورين الفارين من حادثة طعن في مدرستهم الثانوية، لتدخلهم جميعا إلى المسجد ويصبحوا آمنين.

وقعت الحادثة، يوم الثلاثاء، في مدرسة أوشكوش ويست الثانوية بولاية ويسكونسن الأمريكية، عندما طعن أحد الطلاب موظف الموارد داخل مكتبه في المدرسة، ليقوم الأخير بإطلاق النار عليه لنمع حدوث حالات طعن أخرى بين الطلاب، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وتظهر لقطات الفيديو التي التقطتها الكاميرا المثبتة خارج المسجد، الطالبة دعاء وهي تفتح باب المبنى عن طريق إدخال رقم التعريف الخاص بها، ثم ترفع صوتها لحث ما يقرب من 100 طالب على الاحتماء به، فيما بقت في الخارج حتى دخول آخر شخص، في مشهد شجاع للغاية.

تقول دعاء: "لقد شعرت بخوف قليل لأني لم أكن أعرف ما الذي يجري بالضبط، لكني فعلت ما يجب علي فعله، فأنا محظوظة لأنني كنت في ذلك المكان عندما حدث الموقف، وممتنة للغاية لأنني تمكنت من إدخال الرمز بسرعة ودخول أكبر عدد ممكن من الطلاب".

وكان موظف الموارد المدرسية، الذي يدعى ويسنك، يعمل ضابطا في الشرطة لمدة 21 عامًا وأصبح موظفا للموارد المدرسية في عام 2017، وقد لاقى شهرة ومدح على وسائل التواصل الاجتماعي لمنعه انتشار الهجوم في كافة المدرسة.