المسماري: الجيش الليبي تقدم داخل الإحياء الجنوبية لطرابلس

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أعلن أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، مساء أمس الأربعاء، أن قوات الجيش لم تعد على تخوم طرابلس بل تقدمت إلى داخل الأحياء الرئيسية فيها، مبيناً أن وحدات من القوات تقدّمت في مناطق متفرقة بمختلف القطاعات العسكرية.

وأفاد المسماري، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، بأن الانهيار في صفوف المجموعات المسلحة أصبح بشكل واضح الآن أمام التقدم الثابت للقوات المسلحة.

وقال إن معركة القوات المسلحة هي من أجل اجتثاث المجموعات الإرهابية وكذلك المجموعات الإجرامية وحرمانها من أي وجود في ليبيا.

وأكد: "تصميم الجيش الليبي على مواجهةالاتفاق الذي عقده فايز السراج(رئيس حكومة الوفاق الليبية) مع تركيا والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا" بكل قوة.

وذكر المسماري إن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية.

وشدد على أن "سلاح الجو الليبي يسيطر بشكل كامل على أجواء ليبيا" مشددا على أن "معركة الجيش الليبي تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمن على الأراضي الليبية".

كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد طالب الجامعة العربية والامم المتحدة سحب الاعتراف بحكومة الوفاق المدعومة دوليا بسبب ابرام الاتفاق مع تركيا رغم انتهاء سريان اتفاق الصخيرات المبرم عام 2015و تم بموجبه تشكيل حكومة الوفاق.