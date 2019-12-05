نقل كبير أساقفة جنوب إفريقيا السابق إلى المستشفى

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عاد كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق ديزموند توتو، وهو ناشط بارز في مجال مناهضة الفصل العنصري وحائز على جائزة نوبل للسلام، إلى المستشفى بسبب "عدوى مستعصية"، حسبما ذكرت مؤسسته أمس الأربعاء.

وقالت المؤسسة في بيان نقلا عن زوجته ليا توتو: "لقد تم نقل رئيس الأساقفة عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية لتلقي العلاج من حالة مماثلة".

يذكر أن توتو /88 عاما/ تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في عام 1997.

وحصل توتو على جائزة نوبل للسلام عام 1984 لنضاله ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وتولى رئاسة لجنة الحقيقة والمصالحة في البلاد بعدما أدى التحول الديمقراطي إلى وصول نيلسون مانديلا إلى السلطة عام 1994.