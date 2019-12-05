 رئيس بيلاروسيا: لن نصبح جزءا من دولة أخرى حتى لو كانت روسيا - بوابة الشروق
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رئيس بيلاروسيا: لن نصبح جزءا من دولة أخرى حتى لو كانت روسيا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 3:43 م | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 3:43 م

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن بلاده لن تصبح أبدًا جزءًا من دولة أخرى حتى ولو كانت دولة شقيقة مثل روسيا.

وأضاف لوكاشينكو - في كلمة ألقاها أمام البرلمان - أنه لن يوقّع على أي مستندات قد تضر بمصالح بلاده، مؤكدًا أن أي اتحاد مع روسيا سيتم تشكيله على قدم المساواة.

ورفض لوكاشينكو - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - التكهنات المثارة حول احتمالية ضم روسيا لبيلاروسيا.

تأتي هذه التطورات قبل أيام من المحادثات المقرر أن يجريها رئيس بيلاروسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف تحسين العلاقات الاقتصادية.


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