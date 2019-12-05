رئيس بيلاروسيا: لن نصبح جزءا من دولة أخرى حتى لو كانت روسيا

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن بلاده لن تصبح أبدًا جزءًا من دولة أخرى حتى ولو كانت دولة شقيقة مثل روسيا.

وأضاف لوكاشينكو - في كلمة ألقاها أمام البرلمان - أنه لن يوقّع على أي مستندات قد تضر بمصالح بلاده، مؤكدًا أن أي اتحاد مع روسيا سيتم تشكيله على قدم المساواة.

ورفض لوكاشينكو - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - التكهنات المثارة حول احتمالية ضم روسيا لبيلاروسيا.

تأتي هذه التطورات قبل أيام من المحادثات المقرر أن يجريها رئيس بيلاروسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف تحسين العلاقات الاقتصادية.