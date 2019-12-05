الإبقاء على أسعار الفائدة في الهند دون تغيير

قرر البنك المركزي الهندي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير بعد خفضها 5 مرات خلال العام الحالي.

ووافقت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط "المركزي" الهندي خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ البنك، شاكتيكانتا داس، بالإجماع على قرار الإبقاء على سعر الفائدة على إقراض البنك المركزي للبنوك التجارية "الريبو" عند مستوى 5.15% وسعر إعادة الشراء "الريبو العكسي" عند مستوى 4.9 %.

وذكر البنك أن أمامه مساحة للتحرك بشأن السياسة النقدية في المستقبل، في ضوء تصاعد معدل النمو وآليات التضخم، تشعر لجنة السياسة النقدية بأن الوقت مناسب لتوقف هذا الاتجاه (خفض الفائدة)".

في الوقت نفسه، خفض البنك المركزي الهندي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل من 6.1 % إلى 5% فقط، مشيرا إلى أن تأخر التحسن في الطلب المحلي واشتداد تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية عوامل تهدد نمو الاقتصاد الهندي.

كما عدل البنك توقعاته لمعدل التضخم خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي إلى ما بين 4.7 % و5.1 % وإلى ما بين 3.8 % و4% خلال النصف الأول من العام المالي المقبل.