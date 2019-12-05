توقعت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الأربعاء، أن تعلن شركة أرامكو السعودية عن قرارها الرسمى بشأن سعر السهم، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها تعتزم تحديد سعر سهمها بـ 32 ريالا.



كانت الشركة أعلنت أن النطاق السعرى للسهم الواحد سيكون بين 30 و32 ريالا،



وانتهت الشركة فى 28 نوفمبر الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد، فيما انتهت، أمس، من الفترة المحددة لاكتتاب المؤسسات، وفق وكالة رويترز.



ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة أن الكثير من مديرى الصناديق المحلية سجلوا أوامرهم عند الحد الأعلى للنطاق السعرى، إيمانا منهم بأن الطلب المحلى القوى سيقود السهم للوصول إلى أعلى سعر مقترح.



يذكر أن شريحة الأفراد فى أسهم أرامكو التى انتهت، الخميس الماضى، جذبت طلبات اكتتاب بقيمة 47.7 مليار ريال، بما يعادل 1.5 مرة عدد الأسهم المعروضة.



ووفقا لوكالة بلومبرج تخطط الشركة لبيع 1.5% من أسهمها فى صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.



وسبق أن قالت أرامكو إنه سيتم تخصيص 0.5% من الطرح للمستثمرين الأفراد، مما يجعل نصيب المشترين من المؤسسات 1%، بما يعادل مليارى سهم.



وقال المستشارون الماليون للطرح العام الأولى لأرامكو السعودية: إن طلبات الاكتتاب فى شريحة المؤسسات بالطرح المزمع فاقت المعروض بثلاث مرات تقريبا، إذ استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال.



وتحتاج الرياض إلى سعر أعلى للنفط لتحقيق التوازن فى ميزانيتها وتدعم تسعير الطرح العام الأولى لأرامكو الذى قد يكون الأكبر فى العالم، بحسب وكالة رويترز.