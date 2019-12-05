وزير الخارجية الإسرائيلى يتمنى خسارة كوربين فى الانتخابات البريطانية

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلى يسرئيل كاتس، اليوم الخميس، عن أمله أن يخسر زعيم حزب العمال البريطانى المعارض جيريمي كوربين الانتخابات البريطانية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى مزاعم عن مناهضة السامية تحيط بكوربين.

وقال كاتس، فى تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لا أتدخل في انتخابات وطنية لكنني شخصيا آمل ألا يُنتخب، وسط هذه الموجة من مناهضة السامية... آمل أن يفوز الطرف الآخر"، وفقا لوكالة رويترز.

وكان كوربين قد رفض فى وقت سابق، مطالب متعددة لتقديم اعتذار لليهود في بريطانيا بعد أن اتهمه كبير حاخامات بريطانيا افرايم ميرفس بالعجز عن منع انتشار "سم" معاداة السامية داخل حزبه.

ويواجه حزب العمال اتهامات من جانب البعض بانتشار معاداة السامية بين أعضائه منذ تولي كوربين - الذي عُرف بتأييده لقضايا الفلسطينيين طوال حياته - زعامة الحزب في 2015.

وأدرج حزب العمال البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين، كبند من بنود برنامجه الانتخابي، ضمن الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية، والالتزام بالسلام الشامل في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين.

وتابع إن هذا الالتزام يعني "نهاية الحصار، الاحتلال والاستيطان" مؤكدا أن "الحكومة العمالية ستقوم بالاعتراف بدولة فلسطين فورا".