استطلاع: شباب الناخبين في ألمانيا يتناقشون كثيرا بشأن حماية المناخ

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن قرابة خمس الشباب الذين لهم حق الانتخاب شاركوا مرة في إحدى مظاهرات "جُمع من أجل المستقبل"، حيث ذكر 21% شابا في سن 18 إلى 29 عاما، من الذين شملهم الاستطلاع، أنهم شاركوا مرة واحدة على الأقل في إحدى هذه الفعاليات الاحتجاجية، حسب الاستطلاع الذي أجراه معهد كيفي، بتكليف من مجلة شبيجل، والتي نشرت نتيجته اليوم الخميس.

وحسب الاستطلاع فإن الكثير من الشباب الذين شملهم الاستطلاع (54%) يتناقشون كثيرا في وسطهم بشأن أزمة المناخ.

وأبدى ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع قناعتهم بأن عليهم أن يقدموا شيئا على الصعيد الشخصي من أجل حماية المناخ والبيئة، حيث قال 5ر46%، على سبيل المثال أنهم يريدون الاقتصار على شراء المنتجات الإقليمية، وقال 8ر10% منهم إنهم يحرصون على شراء الملابس التي تم تصنيعها بشكل عادل، وأكد 14% منهم أنهم يريدون أن يكون لهم نشاط سياسي.

وفقا للاستطلاع، فإن قرابة ثلاثة أرباع الناخبين الشبان (1ر73%) يرون أن الحكومة الألمانية تتعامل بشكل سيء مع أزمة المناخ.

يشار إلى أن مندوبي قرابة 196 دولة إضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي، يتشاورون فيما بينهم في قمة الأمم المتحدة الخامسة والعشرين للمناخ، وذلك حتى 13 ديسمبر الجاري في مدينة مدريد الاسبانية، بشأن سبل حماية المناخ.