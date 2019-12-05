أستون فيلا يسقط أمام تشيلسي بمشاركة تريزيجيه والمحمدي

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اقتنص تشيلسي فوزا عسيرا 2 - 1 من ضيفه أستون فيلا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليعود الفريق الأزرق إلى طريق الانتصارات بعد خسارته في المرحلتين الماضيتين أمام مانشستر سيتي وويستهام يونايتد.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 29 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبادر تامي أبراهام بالتسجيل لتشيلسي في الدقيقة 23، غير أن الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أدرك التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 41.

وأعاد ماسون ماونت التقدم لتشيلسي من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48.