الجيش الليبي: ماضون في تحرير طرابلس وعلى المقاتلين غير المتطرفين المغادرة

موسكو: لا ننحاز لأي طرف في ليبيا ونضع مصالح الليبيين في المقدمة.. ومصدر: الاتحاد الأوروبي بصدد معاينة مذكرة التفاهم بين "الوفاق" وتركيا

أكد الجيش الوطني الليبي انفتاحه وترحيبه بجميع الليبيين ممن "يقبل بالدولة ومؤسساتها ويترك سلاحه ويعود لرشده ويتخلى عن دعم المجموعات الإرهابية"، مشيراً إلى استمراره في مكافحة الإرهاب و"تحرير طرابلس" و"تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها".

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان، مساء اليوم الخميس: "النداء لكل مدن ليبيا التي لا تزال خاضعة لسلطة المجموعات الإرهابية والميليشيات المرتبطة بها"، مشددا على أن الجيش عاقد العزم ويسير قدمًا نحو تحرير العاصمة طرابلس، ولن يثنيه عن ذلك شيء.

ودعت القيادة العامة للجيش الليبي، جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكرًا متطرفًا لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم آمنين" والاحتكام للقانون ولمشروع وطني شامل في إطار القانون والدستور، مطالبة إياهم" ألا يكونوا عونًا للمجموعات الإرهابية في مواجهة جيش بلادهم".

وشددت القيادة العامة على أن "السلاح لابد أن يكون حكرًا على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وأن زمن الفوضى وانتشار الإرهاب والجريمة لابد له أن ينتهي"، داعية الجميع "للوقوف صفًّا واحدًا لتحقيق هذه الغاية وبلوغ الهدف، فالدولة المدنية التي يحتكم أبناؤها للقانون والدستور قادمة، وقد حانت ساعتها"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.

كما أكدت القيادة العامة أن القوات المسلحة تحمي الدستور والقانون ومؤسسات الدولة "لتفرض احترامها وهيبتها، كما تحمي حدود الوطن وسيادته وتحافظ على هيبته وهيبة كل فرد فيه" وأنها منفتحة على الجميع ومن يقبل بالدولة ومؤسساتها ويترك سلاحه ويعود لرشده ويتخلى عن دعم المجموعات الإرهابية".

إلى ذلك، دعت القيادة العامة للجيش الليبي، المجتمع الدولي، بكل محافله سواء مؤتمر برلين أو غيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدعمها ومساعدتها "في القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس، وفي تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وصولًا لعملية سياسية تنتج عنها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية تحظى باحترام الشعب الليبي".

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا لا تنحاز إلى أي من أطراف الصراع في ليبيا، وتضع مصالح الليبيين في المقدمة.

وأضاف لافروف، خلال لقاء مع وكالة "أسكانيوز" الإيطالية، في تعليقه على التصريحات التي أعربت عن مخاوف الغرب من النشاط الروسي في ليبيا لصالح الجيش الليبي: "السياسة الروسية في ليبيا مسؤولة للغاية، وليس لها بعد جيوسياسي، وتضع المصالح الليبية في المقدمة. نحن لا ننحاز إلى أي من أطراف الصراع".

ويناقش لافروف، خلال لقائه نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما، جدول الأعمال الثنائي، وكذلك الوضع في ليبيا. ويتواجد لافروف في إيطاليا في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، وهي فترة يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

كما سيتحدث وزير الخارجية الروسي في مؤتمر الحوار المتوسطي، فيما سيعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية. ومن المتوقع خلال الزيارة إيلاء اهتمام كبير للقضايا الدولية، بما في ذلك حل الأزمات الإقليمية مثل الأزمة الليبية والسورية.

إلى ذلك، أكد مصدر أوروبي مطلع أن دوائر صنع القرار في المؤسسات الأوروبية بصدد معاينة وتحليل مضمون مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق الليبية وأنقرة، الموقعة في 27 نوفمبر الماضي، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.

ولم يخف مسؤولو الاتحاد شعورهم بالقلق من مضمون المذكرة، على الرغم من أنهم لم يكونوا قد اطلعوا عليها "رسمياً". وحسب مصدر أوروبي مطلع، فهي وثيقة تطرح تساؤلات كثيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الوثيقة ستكون لها بالتأكيد "نتائج" على العلاقات الأوروبية – التركية والأوروبية الليبية، مؤكداً أن الوقت لا يزال مبكراً على الدخول في التفاصيل.