اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مسيرة بباريس

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عرض التلفزيون الفرنسي لقطات لمتظاهرين ملثمين يبدو أنهم يخربون الممتلكات، ويشتبكون مع الشرطة في مسار مسيرة بباريس ضد إصلاح نظام التقاعد.

وأشارت قناة "بي إف إم تي في" أيضا إلى اندلاع بعض الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في رين ونانت وبوردو.