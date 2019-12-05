 اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مسيرة بباريس - بوابة الشروق
الخميس 5 ديسمبر 2019 6:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مسيرة بباريس

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 6:17 م | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 6:17 م

عرض التلفزيون الفرنسي لقطات لمتظاهرين ملثمين يبدو أنهم يخربون الممتلكات، ويشتبكون مع الشرطة في مسار مسيرة بباريس ضد إصلاح نظام التقاعد.

وأشارت قناة "بي إف إم تي في" أيضا إلى اندلاع بعض الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في رين ونانت وبوردو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك