تحدث أسطورة نادي برشلونة السابق، البرازيلي ريفالدو، أمس الأربعاء، عن أحقية ميسي في الفوز بجائزة البالون دور، وتواجد رونالدو في المركز الثالث.

وتوج قائد برشلونة الإسباني، البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخ، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين، في باريس.

وفك ميسي بفوزه بالجائزة الاشتباك مع رونالدو، في عدد مرات الفوز بالجائزة بعدما تجاوز الدون البرتغالي بلقب واحد، وسبق لرونالدو الفوز بالجائزة 5 مرات، منها 4 رفقة ريال مدريد الإسباني، ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2008.

وحل رونالدو في التصويت على جائزة البالون دور في العام الجاري في المركز الثالث، خلف ميسي ثم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ليثار لغط كبير حول ترتيب رونالدو وأحقيته في الفوز بالجائزة هذا العام، لاسيما في ظل التسريبات التي خرجت منذ نحو شهر، وكشفت عن أنه يتصدر سباق التصويت للفوز بالبالون دور 2019.

وأعرب ريفالدو، عن أنه يرى من الظلم عدم تواجد رونالدو في المركز الثاني لترتيب التصويت على الجائزة خلف ميسي، مؤكدا أنه أحق من الهولندي فان دايك.

وقال ريفالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: «رونالدو كان يستحق الفوز بالمركز الثاني، وليس فان دايك، لا شك ان الهولندي مدافع عظيم، ولكن سحر كرة القدم وروعتها وإثارتها يأتي من الأهداف المبدعة والمراوغات الساحرة، واللحظات الجميلة والمميزة التي يمنحها لاعبو الهجوم لهذه اللعبة».

وقلل ريفالدو، من أهمية غياب رونالدو، عن حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في باريس، مؤكداً أن الأمر يراع عادياً، ولا يستحق كل الضجة المثارة من حوله، وأضاف الساحر البرازيلي السابق: «غيابه ليس شيئًا جديدًا، وحتى ميسي فعل هذا الأمر في العام الماضي، حين لم يكن فائزاً، ولا أرى الأمر يتعلق بقلة احترام، إننا حتى لا نعرف سبباً لغيابه».

واختتم ريفالدو بالإشارة إلى أنه حدث تحول كبير في الكرة الذهبية منذ فاز بها عام 1999، وحتى الآن لاسيما من حيث الحفل الكبير لتسليمها، بعد ان كان قد تسلمها وقت الفوز بها في ملعب «كامب نو».