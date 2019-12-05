البرلمان العراقي: أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من القضاة

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من القضاة، وفقا لقانونها الجديد، مبيناً انهم سيختارون ضمن قرعة.

وقال الحلبوسي - في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم الخميس - إن القانون يتميز بإنهاء العمل لمفوضية الانتخابات الحالية ونقل المدراء العامين لدوائر أخرى، مع ابقاء اربعة منهم، وإعفاء مدراء الشعب لإعطاء استقلالية واطمئنان لمفوضية الانتخابات رغم وجود مدراء أكفاء"، مشيراً إلى أن هذا القانون مهم وهنالك جهود لإقرار قانون مجلس النواب.

وأضاف أن البرلمان لن يقف بوجه الشعب وسيُغلب مصالحهم على مصالح الأحزاب، موضحا أنه سيتم التصويت على قانون مجلس النواب الأسبوع المقبل.

يذكر أن البرلمان صوت اليوم على قانون مفوضية الانتخابات ورفع جلسته إلى الاسبوع القادم.