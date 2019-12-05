الرئيس العراقي والمبعوث الأمريكي لسوريا يبحثان دعم اتعزيز أمن واستقرار العراق



بحث الرئيس العراقي برهم صالح والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، اليوم الخميس، الدعم الدولي لتعزيز أمن واستقرار العراق.



وقالت رئاسة الجمهورية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر والوفد المرافق لهما".



وأضافت الرئاسة أنه تم - خلال اللقاء - بحث الدعم الدولي لتعزيز أمن واستقرار العراق وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، والتأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة.



وتابعت أنه تم استعراض آخر التطورات في سوريا والأحداث في المنطقة وضرورة ترسيخ السلم والأمن الدوليين.