سانا: مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 12 آخرين جراء استهداف رتل عسكري بريف حلب الشرقي

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سقط 17 قتيلاً ومصاباً على الأقل بين صفوف القوات التركية جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت رتلاً لآلياتهم في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ليل الأربعاء/الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن السيارة المفخخة "انفجرت أثناء مرور رتل لقوات الاحتلال التركي في مدينة جرابلس شرق حلب كان متجهاً إلى قاعدة البلدق غرب المدينة ما أدى إلى مقتل 5 جنود أتراك وجرح 12 آخرين".

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين فوراً إلى الأراضي التركية "تزامناً مع تحليق طائرات لقوات الاحتلال التركي في أجواء المنطقة".