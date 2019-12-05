رومانيا تؤكد قدرتها على تجنب التعرض لأي ضغوط مالية

قال وزير المالية الروماني فلورين سيتو إن بلاده لديها احتياطي كاف لمواجهة أي ضغوط تمويل أو في سعر صرف، متعهداً بطمأنة الأسواق قريبًا باتخاذ تدابير غير محددة لكبح جماح عجز ميزانية الدولة التي تقع في منطقة البلقان.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن سيتو قوله اليوم الأربعاء في مقابلة في بروكسل "لدينا احتياطي في الحجم الأمثل" من الاحتياطي الأجنبي.. إذا احتجنا إليه، سوف نتدخل في السوق ونستخدمه"، رافضا أن يكشف عن كمية الأموال المتاحة.

وتدخل البنك المركري الروماني في سوق العملات الأجنبية لدعم العملة المحلية "ليو" في أعقاب مخاوف بشأن تأثير إسراف الحكومة السابقة في الإنفاق على التضخم والميزانية، والذي دفع العملة المحلية إلى مستوى قياسي منخفض الشهر الماضي. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تواجه رومانيا أعلى معدل عجز في الموازنة بين كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال العامين الجاري والمقبل.

وقال سيتو إن الحكومة تعتزم الكشف عن تخفيضات في الإنفاق "المبالغ فيه" خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف خفض العجز إلى نحو 3 بالمئة من الناتج الاقتصادي العام المقبل. ورفض الوزير الدخول في تفاصيل، إلا أنه قال إن الحكومة لا ترغب في "الضغط بقوة شديدة على المكابح". وسط توقعات عالمية سيئة تلقي بظلالها على آفاق النمو.