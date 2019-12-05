لوس أنجلوس تستهدف وصول السيارات الكهربائية إلى 80% من مبيعات السيارات في المدينة بحلول 2028

تستهدف إدارة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خفض ملوثات الهواء بنسبة 25% بحلول موعد استضافة دورة الألعاب الأوليمبية عام 2028.

وكشفت إدارة المدينة عن خطة تستهدف القضاء تماما على الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء الناتجة عن السيارات، مضيفة أنها تستهدف الوصول بنصيب السيارات الكهربائية إلى 80% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في المدينة بحلول 2028. في الوقت نفسه فإنه يجب أن يكون 30% من سيارات نقل الركاب الخفيفة في المدينة كهربائية بحلول العام نفسه.

من ناحيته، أشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن هذه الأرقام تبدو طموحة جدا حتى بالنسبة لولاية كاليفورنيا التي توجد فيها المدينة والتي تتبنى أكثر الأهداف طموحا فيما يتعلق بالحد من تلوث الهواء.

وأضاف الموقع أن نقص محطات شحن السيارات والبنية التحتية اللازمة لهذه الخدمة مازال يمثل هاجسا رئيسيا بالنسبة لمن يفكرون في شراء سيارة كهربائية.

في المقابل فإن أنصار السيارات الكهربائية في لوس أنجلوس يرون أن هذه الخطوة ستكون نموذجا يُحتذى بالنسبة لباقي المدن في الولايات المتحدة وربما في العالم بالنسبة لبذل الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الغازية.

في الوقت نفسه، فإن خطة لوس أنجلوس للقضاء على الانبعاثات الغازية لا تعتمد فقط على التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وإنما أيضا تتضمن تبني سياسات لتقليل عدد السيارات على الطرق بشكل عام.

وهناك خطة طموحة تستهدف تشجيع 20% من مستخدمي السيارات الخاصة على التخلي عن سياراتهم واستخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة.