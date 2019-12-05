الأكثر قراءة
تعديلات في الضريبة على الدخل.. ننشر أبرز قرارات الحكومة اليوم
أساتذة التاريخ: أحداث «ممالك النار» حقيقية.. ويجب التعامل مع المسلسل على أنه عمل فنى يحمل رؤية كاتبه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
زاهي حواس عن عدم امتلاك المصريين الثقافة الأثرية: هيجيبوها منين؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.
وصعد نيكي 0.68 في المئة إلى 23292.70 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المئة إلى 1711.94 نقطة.