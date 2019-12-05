 المؤشر نيكي يرتفع 0.68% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 0.68% في بداية التعامل بطوكيو

رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 3:14 ص | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 3:14 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وصعد نيكي 0.68 في المئة إلى 23292.70 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المئة إلى 1711.94 نقطة.


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