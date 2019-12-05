انتهت أمس الأربعاء، فترة اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي لأسهم شركة "أرامكو السعودية" حيث وصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 07ر189 مليار ريال (4ر50 مليار دولار).

وقال بيان رسمي وزع مساء أمس الاربعاء، إن قيمة "طلبات المشاركة خلال الـ17 يوما لاكتتاب المؤسسات بلغت07ر189مليار ريال وبلغ إجمالي الأسهم المطلوب شراؤه 91ر5 مليار سهم.

كانت أرامكو قد أعلنت طرح 5ر1% من أسهمها للاكتتاب العام، ما يعادل 3 مليارات سهم، على أن يتم تخصيص 5ر0% من الأسهم كحد أقصى للأفراد، وحددت النطاق السعري للاكتتاب ما بين 30 و32 ريالا للسهم الواحد.

كان اكتتاب الأفراد قد انتهى يوم الخميس الماضي، حيث بلغ عدد المكتتبين 9ر4 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم بلغ 48ر1 مليار سهم، بقيمة 4ر47 مليار ريال.

ووفقا لهذه البيانات وصل معدل تغطية الطرح العام الأولي سواء للأفراد أو المؤسسات إلى حوالي 46ر2 مرة .

كانت وكالة "بلومبرج" للأنباء قد ذكرت أمس الأربعاء، إن شركة "أرامكو" السعودية العملاقة تعتزم تحديد سعر سهمها بـ32 ريالا، حيث نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة القول إن الكثير من مديري الصناديق المحلية سجلوا أوامرهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري، إيمانا منهم بأن الطلب المحلي القوي سيقود السهم للوصول إلى أعلى سعر مقترح له.

ومن المقرر إعلان السعر النهائي للطرح والتخصيص النهائي للمؤسسات والأفراد غدا الخميس.