الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس للتحالف على الحدود اليمنية

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، أنها أسقطت طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي في منطقة جازان السعودية على الحدود اليمنية.

ونقل موقع "المسيرة نت"التابع للحوثيين عن مصدر في الدفاع الجوي قوله إن" الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية(أفراد حوثيون)، أسقطت طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في جيزان".

وأضاف أن" الطائرة كانت تنفذ مهاما عدائية شرق موقع جحفان في جيران".

وأمس الأربعاء أعلنت جماعة انصار الله الحوثية أنها أسقطت طائرتي تجسس للتحالف العربي، فيما لم يصدر تعليق من الأخير حول الأمر.