أمين مساعد الدول العربية: خرجنا بموقف سياسي تجاه التدخل التركي بسوريا

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن موقف الجامعة العربية تجاه تدخل تركيا بالأراضي السورية، «موقف عربي واضح بطلب مصر عقد جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية وإصدارها قرار ذو لهجة شديدة»، متابعًا: «خرجنا بموقف سياسي»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن عدم التعاون بين الجامعة العربية والدول الأوروبية لوقف التدخل مسألة لها أبعاد مختلفة، مردفًا: «هل التعاون على مستوى عسكري أم سياسي؟ أنت قمت بموقف سياسي بإدانة هذا الكلام ورفضت الكلام وعدم الاعتراف بآثاره».

ولفت إلى أن «التصرفات التركية لا خلاف أنها مرفوضة شكلًا وموضوعًا وأن نهج تركيا بالمنطقة أصبح مثيرًا لاستياء وقلق العرب بشكل متزايد يومًا بعد يوم»، مشيرًا إلى أن «الوضع السوري تعقيداته كثيرة والتركيبة السورية لا تقل تعقيدًا عن اللبنانية، بوجود عناصر قومية وطائفية ومذهبية عديدة»، على حد وصفه.

وأوضح أن «استفادة تركيا من كونها جارة لدولة في أزمة لا تستطيع السيطرة على كامل أراضيها، ودخولها إلى الأراضي واحتلالها وإقامة مناطق وتحريك السكان مرفوض وتبعاته مرفوضة»، لافتًا إلى أنه «إذا تم تسوية الوضع السياسي بسوريا يمكن لهذه العوارض أن تزول»، بحسب ذكره.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في الـ9 من أكتوبر الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.