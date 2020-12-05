 ضبط 870 عبوة دواء ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالغربية - بوابة الشروق
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ضبط 870 عبوة دواء ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالغربية

علاء شبل
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 3:28 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 3:28 م

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، حملة لمنع استغلال المسئولين عن بعض الصيدليات تداعيات أزمة كورونا، وتداول وعرض أدوية مهربة جمركيًا ومستلزمات وكمامات طبية مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم رقم 2940 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر الزيات، ضدد مسئول عن صيدلية بناحية منشأة سليمان، وذلك لحيازته بالصيدلية، بغرض البيع، 530 عبوة دواء ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، كما تم تحرير محضر جنحة رقم 2841 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر الزيات، ضدد مسئول عن صيدلية بناحية منشأة سليمان، وذلك لحيازته 340 عبوة دواء ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالي 870 عبوة دواء ومستلزمات طبية، وجار العرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


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