مسؤول ألماني: ثلث المشاركين في مظاهرات التفكير الجانبي يمينيون متطرفون

أشارت تقديرات جيورج ماير، رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، إلى أن ثلث المشاركين في مظاهرات حركة "التفكير الجانبي" المناوئة لكورونا يمنيون متطرفون.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه اوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال وزير داخلية ولاية توبينجن:" يبدو من المعقول من وجهة نظري أن ثلث المشاركين في مثل هذه المظاهرات ينتمون إلى المشهد اليميني المتطرف، وهذا ملحوظ في الشعارات والرايات التي تظهر هناك".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذه المظاهرات يشارك فيها أيضا رافضو التطعيم وأصحاب نظرية المؤامرة حيث تبدأ المنطقة الرمادية وصولا إلى اليمين المتطرف.

وأعرب ماير عن اعتقاده بأن على هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أن تراجع حركة " التفكير الجانبي" وأضاف أنه لا يعني " وضع كل فرد تحت المجهر بل أهم الشخصيات، ومن الواضح أن هناك اتصالات شخصية بين هذه الشخصيات واليمينيين المتطرفين، وهذا مؤشر على معادات الدستور لكنه ليس كافيا".

وتابع ماير أنه عندما تتوافر أدلة كافية على أن حركة "التفكير الجانبي" هي منظمة معادية للدستور " فعندئذ يتعين مراقبة المنظمة من قبل هيئة حماية الدستور، والمسألة هنا لا تتعلق بالسرعة بل بالجودة، لأن من الممكن للمنظمات بطبيعة الحال أن تدافع عن نفسه ضد هذا الإجراء، وسيكون الأمر سيئا عند الهزيمة أمام المحكمة".