 إنقاذ 44 طالب لجوء غربي تركيا - بوابة الشروق
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إنقاذ 44 طالب لجوء غربي تركيا

رويترز
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 8:43 ص | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 8:43 ص

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 44 طالب لجوء قبالة سواحل قضائي تشمه وديكيلي بولاية إزمير غربي البلاد.

وذكرت قيادة خفر السواحل التركية أن "طواقمها توجهت إلى قبالة ساحل قره أدا بقضاء تشمه، بعد تلقيها نداء استغاثة من طالبي لجوء على متن قارب مطاطي".

وأضافت: "طواقم خفر السواحل أنقذت 25 طالب لجوء على متن القارب، بعد أن أجبرهم الطرف اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية التركية".

وفي حادث ثان، أنقذ خفر السواحل 19 طالب لجوء كانوا عالقين على متن قاربين قبالة ساحل بادملي بقضاء ديكليي.

وأكد البيان، على أن خفر السواحل التركي سلم طالبي اللجوء إلى مديرية إدارة الهجرة في إزمير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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