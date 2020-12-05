وزير الخارجية السعودي: اقتربنا من وضع اللمسات الأخيرة للمصالحة الخليجية

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن تحقيق تقدم مهم، خلال الأيام الماضية، فيما يتعلق بملف المصالحة الخليجية.

وقال بن فرحان، في تصريحات تليفزيونية، صباح السبت، «ما يمكنني قوله هو أننا حققنا تقدمًا مهمًا في الأيام الأخيرة الماضية، بفضل الجهود المستمرة للكويت، وبفضل الدعم القومي من الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية تجاه التقريب بين جميع الأطراف».

وأضاف «نأمل أن يقود هذا التقدم إلى اتفاق نهائي، وأستطيع القول أنني متفائل بأننا اقتربنا من وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق بين كل الدول في هذا الخلاف؛ للوصول إلى حل نعتقد أنه مرضي لنا جميعًا».

وأعلن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، عن التوصل لاتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية.

وأعرب أمير الكويت عن سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرًا؛ للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء.