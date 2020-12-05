القبض على مصطفى بوخا صاحب فيديو «سماح بنت شهاب» في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ من إلقاء القبض على مصطفى بوخا صاحب الفديو المثير للجدل للتشهير بفتاة في كفر الشيخ "سماح بنت شهاب".

كما ألقى الأمن القبض على متهم ثان ظهر معه في الفيديو والذي قام بدور "والد سماح"، وجارِ ضبط باقي الذين ظهروا بالفيديو.

وأفاد محضر الشرطة أن الشاب نشر فيديو مزيف على صفحته الشخصية واقفا عند منزل الفتاة التى كانت تحتفل بخطبتها، ممسكا بميكروفون وصاح فيه أمام الجميع: "سماح بنت الحاج شهاب، كنت ماشي معاها لمدة 4 سنين"، وتابع: "أنا مش هخليكي تتجوزي"، مما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل.

قال مصطفى محمود، إنه لم يكن يقصد الجدل الذي أثير حول الفيديو، متابعًا: «أنا كنت بوجه رسالة بنصح الناس المرتبطين ميشهروش ببعض بعد الانفصال».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه لم يكن يدرك أن الفيديو الذي صوّره سينتشر بهذا الشكل، قائلًا: «أنا متابعني ألف متابع بس، ونيتي كانت خير، واتفهمت غلط».

وذكر أنه صوّر هذا الفديو لأنه يحب التمثيل، مؤكدًا أن الفيديو تمثيلي و«مفيش سماح في الشارع كله»، حسب تعبيره.

وتوجه باعتذار لكل من شاهد الفيديو، معقبًا «حقكم عليا أنا آسف مكنش دا قصدي».