التحفظ على 10 أطنان أرز وعدس مجهولة المصدر في الاسكندرية

قررت النيابة العامة في الاسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 10 أطنان "أرز بسمتي، وعدس أصفر"، بعد ضبطهم معبئين داخل أجولة "بدون بيانات" دالة على تاريخي الإنتاج والصلاحية، وبدون مستندات، قبل بيعها في الأسواق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية حول قيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بحيازة كمية من الحبوب الغذائية، مجهولة المصدر.

وبمداهمة المصنع، تم ضبط المدير المسئول عنه، وبتفتيشه، عثر بحوزته على المضبوطات، المعدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، بغرض الغش التجاري، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.