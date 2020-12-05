مبيعات العام الحالى الأعلى للشركة بقيمة 2.4 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه عن عام 2019

نبحث عن أراض بمدن الصعيد بمساحات كبيرة ولكن الأسعار مبالغ فيها

خطة الطرح فى البورصة قائمة ولكن ننتظر تحسن أوضاع السوق

تستهدف شركة مراكز للاستثمار العقارى تحقيق مبيعات خلال عام 2021 بقيمة 2.6 مليار جنيه بمعدل نمو 10% عن العام الجارى، تبعا لتصريحات أشرف فريد رئيس قطاع تنمية الاعمال بالشركة.

اضاف فريد لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان الشركة حققت العام الجارى أعلى مبيعات منذ تواجدها فى السوق المصرية بقيمة 2.4 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه العام الماضى، وتتوزع المبيعات بواقع 1.1 مليار جنيه نشاط ادارى بمول القطامية، و800 مليون جنيه سكنى بمشروع القطامية، وما يزيد على 350 مليون جنيه مبيعات ابراج ايون بمول العرب.

وقال فريد ان المبيعات التى حققتها الشركة خلال العام الجارى وفى ظل الظروف التى فرضتها ازمة كورونا يؤكد على قوة القطاع العقارى فى مصر ووجود طلب حقيقى فى السوق.

وتعتزم «مراكز» استثمار 9 مليارات جنيه خلال العامين القادمين فى مشروعاتها القائمة فى مول العرب والقطامية والمنصورة، تبعا لتصريحات فريد، مضيفا ان استثمارات الشركة حتى عام 2020 تبلغ 11 مليار جنيه، والمستهدف أن تبلغ 20 مليار جنيه بحلول عام 2022.

وتستثمر الشركة فى عدة مشروعات تجارية وسكنية وإدارية فى مول القطامية وديستريكت فايف شرق القاهرة، مول المنصورة، مول طنطا، وابراج ايون بامتداد مول العرب بمدينة اكتوبر، وتاون سنتر بمدينة السلام على طريق القاهرة اسماعيلية.

وقال فريد ان مشروع تاون سنتر الذى افتتحته الشركة الاسبوع الماضى استغرق تنفيذه عام ونصف باستثمارات تتجاوز 270 مليون جنيه ويقام على مساحة 64 الف متر مربع، ومساحة تأجيرية 23 الف متر مربع. وتطوره الشركة بالشركة مع الدولة.

وعن خطة الشركة للطرح فى البورصة المصرية، قال فريد ان طرح اسهم الشركة فى البورصة مطروح ولكن ليس قبل عامين من الآن نظرا للظروف التى تمر بها الاسواق المالية والتى اجبرت عدة شركات عن توقف خطط الطرح.