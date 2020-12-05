بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل و EــFinance لتفعيل نظم التحصيل الإلكترونى بالوزارة

قام بنك مصر ووزارة العدل وشركة EــFinance بالتوقيع على بروتوكول تعاون لتفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى بوزارة العدل، يهدف البروتوكول الموقع بين بنك مصر وشركة EــFinance إلى تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونيا امام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل نقاط البيع الإلكترونية POS، ماكينات الصراف الآلى ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكترونى للوزارة.

شهد مراسم التوقيع المستشار عمر مروان ــ وزير العدل، ورامى أبوالنجا ــ نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وقام بتوقيع البروتوكول عاكف المغربى ــ نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار أحمد خيرى ــ مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم المتخصصة، وإبراهيم سرحان ــ رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والمصرفية والقانونية، وقد تم على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آى سى تى 2020 المنتهية فعاليته قبل ايام.

من جانبه قال عاكف المغربى إن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار الدور الرائد لبنك مصر فى مجال وخدمات المدفوعات الإلكترونية وخطته التوسعية فى مجال التحصيل الإلكترونى عبر شبكة الانترنت، وتماشيا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالى وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والتحول تدريجيا نحو مجتمع لا نقدى من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدى من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.

وقد قام بنك بالتعاقد مع العديد من الهيئات العامة والجامعات الحكومية والخاصة للتوسع فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وذلك لخدمة متطلبات العملاء واتاحتها لشرائح المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصرى وهو ما يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلا من استخدام النقد».

وعبر إبراهيم سرحان، عن سعادته بتوقيع الاتفاق الذى يعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق التحول الرقمى فى جميع المؤسسات المصرية ضمن استراتيجية الدولة فى هذا الصدد، وأوضح: «الاتفاق الجديد يتضمن تيسير دفع رسوم الخدمات القضائية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية بما يعنى خدمة أسهل وأفضل لجميع المواطنين بشكل عام وللمستثمرين أيا كانت جنسيتهم بشكل خاص، ويعد المستثمرون هم الأكثر تعاملا مع المحاكم الاقتصادية وتوفير ميزات الدفع الإلكترونى من أى مكان ستكون إضافة هامة جدا بالنسبة لهم، حيث تتيح توفير الوقت والجهد وفى نفس الوقت ترسيخ الثقة والمرونة فى مناخ الاستثمار بمصر وهو ما يصب فى النهاية لصالح الاقتصاد المصرى».