البطريرك الماروني: الأيام المقبلة في لبنان ستكون أصعب بسبب الممارسات السياسية المدانة

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إن الأيام المقبلة في لبنان ستكون أصعب مما هي عليه حاليا وذلك بسبب "الممارسات السياسية المُدانة".



وأشار بطريرك الموارنة – في كلمة له اليوم السبت، خلال إحدى العظات – إلى أن الشعب اللبناني محطم معنويا وجرى إفقاره اجتماعيا وتعريضه للقلق الاقتصادي والمعيشي، على نحو زعزع الأمل السياسي في إمكانية الوصول إلى مستقبل أفضل.



وحمّل البطريرك الماروني السياسيين اللبنانيين المسؤولية عن التدهور الراهن والواقع المتردي في مختلف مناحي الحياة في لبنان، مؤكدا أنهم "فقدوا الوعي والضمير"، حسب وصفه.



ويشهد لبنان حالة من التدهور المالي والاقتصادي والنقدي والمعيشي غير المسبوقة في تاريخه، والتي تفاقمت بصورة متسارعة في أعقاب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي، فضلا عن استمرار خلافات القوى السياسية في ما بينها وعدم توافقها على تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي للإسراع في التأليف الحكومي وإجراء إصلاحات جذرية حتى يُمكن تقديم الدعم والمساندة اللازمين للبنان.