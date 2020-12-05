الأردن يدين محاولة حرق كنيسة الجثمانية بالقدس الشرقية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، محاولة حرق كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية المحتلة على يد أحد المتطرفين.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت- إن محاولة الاعتداء جريمة بشعة مدانة، مطالباً السلطات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي لمحاسبة الفاعلين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.



وأكد أن المملكة الأردنية وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستواصل دورها في حماية ورعاية المقدسات، مشددًا على رفض المملكة استهداف المقدسات والاعتداء على الكنائس في القدس أو سلطاتها أو ممتلكاتها أو عقاراتها أو حقها في إدارة شؤونها وفقا للقانون الدولي والوضع القائم.