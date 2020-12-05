 الأردن يدين محاولة حرق كنيسة الجثمانية بالقدس الشرقية - بوابة الشروق
السبت 5 ديسمبر 2020 3:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟

النتـائـج تصويت

الأردن يدين محاولة حرق كنيسة الجثمانية بالقدس الشرقية

عمان - أ ش أ:
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 3:06 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 3:06 م
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، محاولة حرق كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية المحتلة على يد أحد المتطرفين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت- إن محاولة الاعتداء جريمة بشعة مدانة، مطالباً السلطات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي لمحاسبة الفاعلين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

وأكد أن المملكة الأردنية وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستواصل دورها في حماية ورعاية المقدسات، مشددًا على رفض المملكة استهداف المقدسات والاعتداء على الكنائس في القدس أو سلطاتها أو ممتلكاتها أو عقاراتها أو حقها في إدارة شؤونها وفقا للقانون الدولي والوضع القائم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك