يحتوي كل شكل من النظام الغذائي على مجموعة من القواعد الخاصة، وهو أمر مهم يجب اتباعه عند تجربته، حيث يتم تناول الطعام مرة واحدة فقط في اليوم مع نظام وجبة واحدة في اليوم أو حمية العماد، لكن حتى تلك الوجبة الواحدة تحتاج إلى التخطيط الجيد؛ وذلك لأن تناول وجبة واحدة كبيرة في اليوم يساعد على فقدان الدهون بسرعة، ويحسن تكوين الجسم.

ونشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من العناصر الغذائية التي يجب تناولها أو تجنبها عند تجربة نظام الوجبة الواحدة في اليوم.

• الطعام الذي يجب تناوله:

- البروتين

يجب الحرص على تضمين البروتين في النظام الغذائي؛ وذلك لأن الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين تساعد على بناء العضلات الخالية من الدهون.

- الدهون الصحية

عند اتباع نظام الوجبة الواحدة يجب الحد من تناول الدهون بنسبة 20 إلى 30% فقط وعدم ركنها نهائيا؛ وذلك لأنها تنظم الهرمونات ومستوى الغدة الدرقية، حيث يعتبر البيض والأسماك والأفوكادو والزيتون وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت والمكسرات والبذور وجبة جيدة عند اتباع نظام الوجبة الواحدة الغذائي.

- الأطعمة النباتية

يجب الحرص على تضمين الخضار في النظام الغذائي بنسب متساوية، حيث تعتبر بعض الخضروات من مضادات الأكسدة الجيدة التي تعمل على تحسين ميكروبيوم الأمعاء.

- الكربوهيدرات

تعتبر البطاطس والأرز والجزر والشمندر واللفت مصادر جيدة للنشا، التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي.

- الأعشاب والتوابل

الأعشاب والتوابل الغنية بالمغذيات مثل الشبت وبذور الشمر والكزبرة والبقدونس، من الجيد تناولها عند اتباع نظام الوجبة الواحدة؛ وذلك لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية ولكنها توفر المغذيات الدقيقة للجسم.

• ما يجب عليك تجنبه:

- الأطعمة المسببة للحساسية

هناك الكثير من المواد الغذائية التي يمكن أن تسبب إجهاد الجهاز الهضمي؛ ما يؤدي إلى تسرب الأمعاء، لذلك يجب الابتعاد بشدة عن فول الصويا والبقوليات.