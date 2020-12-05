زعيمة الحزب الاشتراكي الألماني لا تستبعد الائتلاف مجددا مع تحالف ميركل

صرحت زاسيكا إسكين، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، بأنها لا تستبعد الدخول في ائتلاف مجددا مع تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي بعد الانتخابات البرلمانية المقررة خريف العام المقبل.

وفي تصريحات لمجلة "دير شبيجل"، أكدت إسكين أنها لا ترغب في هذا " لكن استبعاد الائتلافات يمكن أن يتحول إلى مشكلة لأحد الأطراف".

يذكر أن إسكين تروج منذ أسابيع لتشكيل " تحالف تقدمي تحت قيادة الحزب الاشتراكي".

وفي تصريحات لصحيفة "راينبفالتس" الصادرة اليوم السبت، قال أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، إن التغير الحكومي السليم لا يمكن أن يحدث إلا في وجود " مستشار اشتراكي ديمقراطي".

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه الحكم بالمشاركة مع حزب اليسار، قال وزير المالية الألماني:" من يريد أن يحكم، عليه أن يكون لائقا للحكم، ولا يزال يتعين على بعض الأحزاب أن تفعل شيئا من أجل هذا الأمر".

وكانت نتائج استطلاع للرأي أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) أول أمس الخميس أظهرت حصول تحالف ميركل على 36%، فيما حصل حزب الخضر على 21% والاشتراكي على 15% واليسار على 7%.

ولم تحدد إسكين وشريكها في رئاسة الحزب، نوربرت فالتر-بوريانس، موقفهما من الترشح مجددا للرئاسة بعد عام من توليهما هذا المنصب، وقالت إسكين" لقد استمتعت على نحو متزايد بأن أكون رئيسة للحزب، وقبل المؤتمر الحزبي في شتاء 2021، سنحدد ما إذا كنا سنعاود الترشح".

من جانبه، قال فالتر-بوريانس إن لديه شعورا بأن الحزب يسير في الاتجاه الصحيح " وسننظر بعد الانتخابات البرلمانية كيف ستسير الأمور لاحقا".

وقال شولتس إنه لا يعتزم الترشح مرة أخرى لرئاسة الحزب، مضيفا أنه حتى لو أصبح المستشار بعد الانتخابات البرلمانية، فلن يترشح لرئاسة الحزب، معربا عن رضاه عن التعاون مع إسكين وفالتر-بوريانس" وينبغي علينا أن نواص مثل هذا التعاون الجيد الذي طورناه مع بعضنا البعض".