وزير العدل الكويتي: إقبال كبير على التصويت في انتخابات مجلس الأمة

أكد وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتي المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم السبت أن عملیة ادلاء الناخبین بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2020 تسیر بكل یسر ودون معوقات، مشيدا بالإقبال الكبیر في الساعات الأولى على التصویت في الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم عن العفاسي قوله إن جمیع العاملین في وزارات العدل والداخلیة والصحة وغیرها من الجهات یقومون بدور مهم في تسهیل العملیة الانتخابیة على المواطنین.

وذكر أن رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابیة من القضاة وأعضاء السلك القضائي المشرفین على الانتخابات "یقومون بجهود استثنائیة ومقدرة" في هذه الانتخابات لانجاح العملیة الانتخابیة في ظل الإجراءات الصحیة المتخذة بسبب انتشار جائحة (كورونا).

ونوه بالتعاون الكبیر من المواطنین في الالتزام بالإجراءات الصحیة المتبعة في هذه الانتخابات التي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للجمیع، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال الكبیر في الساعات الاولى من المواطنین للتصویت في الانتخابات بما فیهم من المصابین بكورونا یؤكد وعي المواطن الكویتي بحقوقه الدستوریة وتفاعله الایجابي مع القضایا العامة للوطن.

وكان رئیس اللجنة الأصلیة بالدائرة الثانیة المستشار خالد البصیري قال إن بدایة الاقتراع تمیزت بمشاركة كبار السن بشكل منظم مع الالتزام التام بالتعلیمات الصحیة.

وأوضح أن جمیع من حضر للإدلاء بصوته كان ملتزما بتعلیمات وزارتي الداخلیة والصحة والأمور تسیر بشكل سلس ومنظم على الرغم من توافد أعداد كبیرة من الناخبین.

وأشار إلى أن أعداد الناخبین قد تقل خلال فترة الظهیرة إلا أنها ستعاود الارتفاع ویتزاید الإقبال خاصة أن الیوم عطلة.

وشهدت الفترة الصباحية حضورا لافتا من السيدات حيث تسعى المرأة إلى تعزيز حظوظها بمشاركة 29 مرشحة في السباق الانتخابي، تزامناً مع توقعات بنسبة تغيير عالية في تركيبة المجلس.

ومنذ إجراء أول انتخابات وفق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، لم تغب المرأة عن المقاعد الخضراء، فحضرت بثلاث نائبات في مجلس2012، وانخفض تمثيلها في مجلسي 2013 و2016 إلى عضوة واحدة، هي النائبة صفاء الهاشم التي تخوض الانتخابات مجدداً برفقة 28 مرشحة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في الدوائر الانتخابیة الخمس للتصویت في انتخابات مجلس الأمة 2020 في ظل إجراءات صحية احترازية لمواجهة فیروس كورونا.

ویتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا فیما یحق لـ 567694 ناخبا التصویت بالانتخابات لاختیار 50 عضوا لتمثیلهم في البرلمان بفصله التشریعي الـ16.

وتجرى عملیة التصویت وفق نظام الصوت الواحد و ستتواصل حتى الساعة الثامنة مساء الیوم بالتوقیت المحلي لدولة الكویت، لیعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملیة التصویت على أن تبدأ عملیة الفرز بعد إغلاق صنادیق الاقتراع تمهیدا لإعلان النتائج الرسمیة.

ويعد البرلمان المقبل، هو المجلس الـ 18 في تاريخ الحياة الديموقراطية الكويتية، ويسعى بعض مرشحيه إلى إحياء الكتل البرلمانية عبر أجندة مشتركة، رغم غياب الكتل في عهد الصوت الواحد.