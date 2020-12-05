أمير الكويت يشيد بجهود السعودية وأمريكا وقطر لحل الخلاف الخليجي

بعث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح ثلاث رسائل شكر وتقدیر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمیر دولة قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر.

وأشاد أمير الكويت في الرسائل، حسبما أفادت وكالة أنباء الكويت ( كونا) اليوم السبت، بالجهود التي بذلها القادة الثلاثة في سبیل تحقیق الإنجاز التاریخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخلیجي .

وأكد أمير الكويت، في رسالته إلى العاهل السعودي، أن تمثیل المملكة العربیة السعودیة للإمارات ومملكة البحرین ومصر إنما یعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبیل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقیقة التي یعیشها العالم والمنطقة.

وأضاف أن ما تم التوصل إليه یعد "إنجازا سیعید لكیاننا الخلیجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحدیات التي تعصف بالعالم أجمع وبما یمكننا من العمل معا في سبیل تحقیق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهاروالرفاه".