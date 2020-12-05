العراق: قرار خفض إنتاج النفط سينعكس إيجابا على إيرادات الدولة

أكدت وزارة النفط العراقية أن قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك+" الأخير بتخفيض إنتاج النفط سينعكس إيجابًا على واردات العراق المالية.

وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد -في تصريح أورته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن سياسة "أوبك+" تعتمد على قراءة جيدة للسوق النفطية العالمية وفي ضوء ذلك سبق أن وضعت برنامجًا لتخفيض الإنتاج من أجل التقليل من تأثير فيروس كورونا على الأسواق النفطية، والذي تسبب في انخفاض الطلب على النفط مقابل وجود فائض، وبالتالي وضعت برنامجًا للتخفيض من أجل محاولة مواجهة هذا التحدي.

وأشار إلى أن أسعار النفط بعد أن وصلت إلى دون الـ 10 دولارات وبفضل هذا البرنامج (برنامج الخفض) ارتفع سعر النفط الآن إلى أعلى من 48 دولارا، وبالتأكيد أن هذا البرنامج له تأثير على جميع الدول المنتجة ومن ضمنها العراق، حيث إنه عندما يرتفع النفط أكثر فإن إيرادات العراق ستكون أكثر.

واتفقت "أوبك" وروسيا، الخميس الماضي، على تخفيض في إنتاج النفط اعتبارا من يناير المقبل، بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.