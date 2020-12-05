وزير الري السوداني: الملء الثاني لسد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق ملزم غير مقبول

قال وزير الري والموارد المائية السوادني ياسر عباس، إن التبادل اليومي للمعلومات بين سد النهضة وسد الروصيرص تحدٍ حقيقي في تشغيل السد السوداني، مشددًا على أهمية ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.

وأضاف عباس، خلال لقاء لبرنامج «حوار البناء الوطني»، الذي يقدمه الإعلامي لقمان أحمد عبر فضائية «السودان»، مساء السبت، أن الملء الأول لسد النهضة كان له أثر في إحداث هبوط مفاجئ بمنسوب النيل الأزرق، قائلًا إن تشغيل سد الروصيرص مستحيل في غياب المعلومات اليومية.

وذكر أن «ملف سد النهضة أصبح يهم الأمن القومي السوداني بصورة واضحة ومباشرة»، موضحًا أن معظم التنمية الاقتصادية تقع شمال سد الروصيرص.

ووصف وزير الموارد المائية السوداني الملء الثاني لسد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بالأمر غير المقبول، متابعًا: «ما يهم السودان توقيع اتفاق قانوني ملزم والتبادل اليومي للبيانات أو ضمان التشغيل الآمن لسد الروصيرص قبل الملء الثاني العام المقبل».