بلومبرج ترصد تأثير الهجمات على مزارعي نيجيريا على الاحتياطيات الغذائية بها

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن تصاعد الهجمات على المزارعين النيجيريين لها تأثير غير مباشر على احتياطي الغذاء في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأشارت رابطة عموم المزارعين فى نيجيريا إلى انخفاض حجم المخزون إلى أقل من 30 ألف طن متري، وهذا يشكل جزء من احتياجات البلاد التي يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة.

وقال كبير إبراهيم رئيس الرابطة في مقابلة نشرت في أول ديسمبر الجاري، أن تزايد انعدام الأمن يجعل من الصعب تعزيزالإمدادات الغذائية.

ويتعرض مزارعو المحاصل الغذائية لهجوم على ثلاث جبهات على الأقل.

ووقع الهجوم الأخير في 27 نوفمبر بعد مزاعم بقيام متمردين بقتل عشرات من مزارعي الأرز في ولاية بورنو الشمالية الشرقية، التي تشهد تمردا منذ أكثر من عقد.

وحذرت الأمم المتحدة في الشهر الماضي أن العنف يزيد تعقيدا التحديات التي يواجهها إنتاج المواد الغذائية والتي ترجع إلى عوامل مثل تغير المناخ وجائحة فيروس كورونا، والتي عرضت شمال شرق نيجيريا لخطر المجاعة.

كان الهجوم على مزارعي الأرز قد أودى بحياة قرابة مئة شخص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن جماعة بوكو حرام كانت قد نفذت سلسلة من الهجمات الإرهابية في المنطقة خلال الأعوام القلائل الماضية.