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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق ضخم في مرفأ للقوارب بجنوب شرق ولاية ميشيغان الأمريكية.

وأظهر الفيديو تصاعد كثيف لأعمدة الدخان على مسافة عشرات الأميال.

