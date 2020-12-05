الأكثر قراءة
هيكل يروي كيف تدخل لمنع تولي شمس بدران رئاسة مصر
رقم لم يشهده البرلمان في تاريخه.. 16 نائبا غيبهم الموت فى المجلس الحالي
نوادر ضائعة.. قصة الخلاف بين شمس بدران وموسيقار الأجيال
فيديو.. البابا تواضروس: لدي أب اعتراف حتى الآن.. يرشدني روحيا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
مع
ضد
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق ضخم في مرفأ للقوارب بجنوب شرق ولاية ميشيغان الأمريكية.وأظهر الفيديو تصاعد كثيف لأعمدة الدخان على مسافة عشرات الأميال.