 بالفيديو.. شاهد لحظة اندلاع حريق ضخم في مرفأ جنوب شرق ولاية ميشيغان الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. شاهد لحظة اندلاع حريق ضخم في مرفأ جنوب شرق ولاية ميشيغان الأمريكية

نور رشوان
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 11:08 ص | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 11:08 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق ضخم في مرفأ للقوارب بجنوب شرق ولاية ميشيغان الأمريكية.
وأظهر الفيديو تصاعد كثيف لأعمدة الدخان على مسافة عشرات الأميال.


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