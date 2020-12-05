انطلاق التصویت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي وسط إجراءات صحیة احترازية

فتحت مراكز الاقتراع في الكويت، اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبین الكویتیین في الدوائر الانتخابیة الخمس للتصویت في انتخابات مجلس الأمة 2020، التي تختلف عن السنوات السابقة في ظل الاحترازات الصحیة لمواجهة فیروس كورونا المستجد.

ویتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا فیما یحق لـ567 ألفا و694 ناخبا التصویت بالانتخابات لاختیار 50 عضوا لتمثیلهم في البرلمان بفصله التشریعي الـ16.

وذكرت وكالة أنباء الكويتية (كونا)، اليوم، أن عملیة التصویت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد ستتواصل حتى الساعة الثامنة مساء الیوم بالتوقیت المحلي لدولة الكویت، لیعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملیة التصویت على أن تبدأ عملیة الفرز بعد إغلاق صنادیق الاقتراع تمهیدا لإعلان النتائج الرسمیة.

وشملت الاحترازات الصحیة للاقتراع في انتخابات (أمة 2020)، مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمامات، وتعقیم الیدین ولبس القفازین قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبین لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع.

كما تضمنت المحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترین بین الناخبین طوال فترة التواجد داخل مركز الاقتراع كما تم تخصیص عیادات طبیة في كل مركز حفاظا على صحة وسلامة الجمیع.

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق ضرورة قیام الناخبین من المصابین بفیروس كورونا أو من یطبق علیهم الحجر الصحي بأخذ تصریح الخروج عبر تطبیق (شلونك) قبل التوجه لصنادیق الاقتراع.

وتم تخصیص عدد من المدارس لاستقبال الناخبین المصابین بالفیروس ممن ینطبق علیهم العزل الصحي أما من ینطبق علیهم الحجر المنزلي فیصوتون في اللجان التابعین لها.