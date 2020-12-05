رئيس النيجر يستقبل رئيس البعثة المشتركة من الإيكواس والاتحاد الإفريقي

أستقبل رئيس النيجر أيسوفو محمدو، بالقصر الرئاسي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية للدول غرب إفريقيا (الإيكواس) جان كلود كاسي برو، الذي وصل إلى نيامي في زيارة عمل على رأس البعثة المشتركة للايكواس والاتحاد الإفريقى تمهيدا للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى السابع والعشرين من الشهر الجارى.



ونقلت وكالة أنباء النيجر عن كاسى برو قوله، إن الإيكواس والاتحاد الإفريقى قد شرعا بالفعل فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم العملية الانتخابية، وذلك من خلال المشاركة فى تدقيق وتنقيح القوائم الانتخابية والتى تعد إحدى النقاط الرئيسية فى أى انتخابات، على حسب تعبيره.



وأكد المسئول الإفريقى أن البعثة المشتركة ستقدم الدعم الفنى والمالى للجنة المستقلة للانتخابات فى النيجر، كما ستقوم بتقييم العملية الانتخابية مع جميع الأطراف المشاركة تمهيدا لنشر مراقبين لضمان سلامة العملية الانتخابية.