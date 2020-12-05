قررت الرابطة الوطنية لقدامى المحاربين فى الولايات المتحدة الغاء المشاركة الجماهيرية فى الاحتفالات بالذكرى التاسعة والسبعين لهجمات بيرل هاربر المقرره بعد غد الاثنين، وعزت سبب إلغاء مشاركة الأمريكيين في الاحتفالات إلى إجراءات التباعد الاجتماعي الاحترازية من عدوى كورونا، حيث ستقتصر احتفالات هذا العام على المراسم الشرفيي فقط بما في ذلك الحداد الصامت وعزف الموسيقى الوطنية ووضع اكاليل الزهور على النصب التذكارى للبحارة الأمريكيين اللذين ضحوا بحياتهم.

ففى السابع من ديسمبر عام 1941، وقعت هجمات بيرل هاربر، وهى الهجمات التى نفذتها الطائرات والغواصات اليابانية فى توقيت متزامن وغيرت -بحسب المؤرخين- مسار الحرب العالمية الثانية، وأنهت ما كان يعرف بسياسة "النأي بالنفس" التى كانت الولايات المتحدة تنتهجها إزاء الصراعات العالمية مفضلة بناء القدرة الاقتصادية الذاتية للأمريكيين.

وبسبب الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر حيث تتمركز وحدات قيادة الأسطول الأمريكي في الباسيفيك، أعلنت واشنطن الحرب على اليابان فى اليوم التالي على هذا الهجوم، وفى المقابل أعلنت ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة في الحادي عشر من ديسمبر 1941، وتطورت محطات الصراع إلى أن أطلقت الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على مدينتى هيروشيما وناجازاكى اليابانيتين مما أدى إلى استسلام اليابان وإنهاء الحرب العالمية الثانية بعد هجوم بيرل هاربر بأقل من 4 أعوام.

وتعد تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها إغلاق باب حضور عموم الشعب الأمريكي لمراسم احتفالات بيرل هاربر السنوية، التى تعد مناسبة وطنية لإحياء ذكرى جنود البحرية الأمريكية الذين فقدوا أرواحهم فى السابع من ديسمبر عام 1941.

ففى ميناء بيرل هاربر الواقع فى جزر هاواى الأمريكية في المحيط الهادىء، وبينما كان البحارة الأمريكيون يستعدون لمباراة كرة قدم صبيحة ذلك اليوم أمطرتهم القاذفات اليابانية بنيرانها بدت وكأن سماء المحيط الهادىء تصب جحيما لم ير بحارة أمريكيون مثيلا له فى السابق من فوقهم، ومن تحتهم لاحقتهم طوربيدات الأعماق التى أطلقتها الغواصات اليابانية.

ويعد البحار الأمريكى ميكى جانتيك البالغ من العمر 101 عام، هو الشاهد الوحيد على هجمات بيرل هاربر الباقى على قيد الحياة إلى الآن ممن نجوا من جحيم تلك الهجمات، وفى مقابلة مع مجلة القوات البحرية الأمريكية "نافى تايمز"، لعن البحار جانتيك، (كوفيد– 19)، الذي سيضطر بسببه هذا العام إلى الاحتفال بذكرى السابع من ديسمبر فى منزله بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن كان مواظبا على المشاركة فيها طيلة العقود الماضية، مرتديا فى كل مرة زي كرة القدم نفسه الذى كان يرتديه عندما وقع الهجوم الياباني صبيحه هذا اليوم فى العام 1941.

ويروى البحار الأمريكى العجوز -الذي أمضى 20 عاما من عمره كجندى ثم كضابط صف في البحرية الأمريكية- ما جرى فى ذلك اليوم فيقول انه كان عضوا فى فريق كرة قدم البارجة الأمريكية "يو إس إس بينسيلفانيا"، وبينما كان الفريق يستعد لملاقاة منتخب البارجة الأمريكية "يو إس إس أريزونا" فى 8 صباحا، شنت المقاتلات اليابانية هجومها فى 7:55 صباحا، وقال جانتيك كذلك إنه لا يزال يتذكر رفاقه البحارة من طاقم البارجه "يو إس إس بنسيلفانيا" الذين فقد 31 منهم أرواحهم بنيران الطائرات اليابانية، وكذلك طوربيدات الغواصات اليابانية التى نفذت هجوما متزامنا مع الهجوم الجوى الغادر.

ويحكى آخر شهود عيان هجمات بيرل هاربر، في مقابلته مع دورية "نافى تايمز" الأمريكية بكل الفخر، كيف استطاع برشاشه وهو مرتديا زى لاعب الكرة إسقاط إحدى الطائرات اليابانية المغيرة التى حلقت على ارتفاع منخفض فوق مدمرته، وكيف نجا من الموت بأعجوبة بعد أن انفجر طوربيد بقوة 500 رطل، أطلقته غواصة يابانية على مسافة 45 قدما، أي ما يعادل 14 مترا تقريبا منه، وكيف أن قوة الانفجار أطاحت به من ارتفاع 21 مترا من سطح البارجة وألقته فى مياه الباسيفيكى.

وأضاف البحار الأمريكى أن 1177 جنديا من مشاة الأسطول من قوة البارجة الثانية "يو إس إس أريزونا" قد فقدوا أرواحهم فى هجمات بيرل هاربر التى أودت بحياة 2345، وأدت إلى إصابة 1247 من أفراد البحرية ومشاة الأسطول الأمريكى فى الباسيفيك، كما أدت هجمات اليابان على ميناء بيرل هاربر إلى إلحاق خسائر مادية للأسطول الأمريكى تمثلت فى إغراق 4 بوارج ومدمرتين وإصابة 3 بوارج ومدمرة بإصابات مباشرة وإعطاب 3 سفن للإمداد والتموين، فضلا عن تدمير 188 طائرة أمريكية وإصابة 155 طائرة كانت رابضة على أسطح حاملات الطائرات، ومن المدنيين قتل 57 فردا وأصيب 35، وهو ما شكل كارثة غير مسبوقة للعسكرية الأمريكية، وصدمة مؤلمة لمعنويات الشعب الأمريكى فى حينها.

وعلى الجانب الآخر، خسرت اليابان فى هجوم بيرل هاربر 4 غواصات و29 طائرة ومقتل 69 من أطقم الطائرات والغواصات المغيرة، وأسير واحد سقط فى أيدى القوات الأمريكية، ويقول المراقبون إن الهجوم اليابانى على بيرل هاربر كان بمثابة ضربة وقائية لإبعاد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ عن الحرب التي كانت تخطط اليابان لشنِّها في جنوب شرق آسيا ضد بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة، وتم تنفيذ الهجوم الياباني في موجتي إغارة جويتين شاركت فيها 353 طائرة حربية يابانية.