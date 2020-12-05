حفظ التحقيقات في واقعة اتهام مروان محسن بصدم موظف بالخطأ

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حفظ التحقيقات في الواقعة الخاص بموظف صدمه مراون محسن لاعب النادى الأهلى بسيارته، بعد ثبوت إصابته بالخطأ.



وكشف التقرير عن إصابة الموظف بكدمات وجروح فى مناطق متفرقة من الجسد، وكسر فى أحد اليدين، مع استقرار الحالة الصحية.



وذكر لاعب النادي الأهلى في التحقيقات أنه فوجئ بشاب يستقل دراجة ويسير عكس الاتجاه، ولم يستطع تفاديه بسبب دخوله المفاجئ أمامه، مشيرا إلى أنه نزل من السيارة ونقله إلى المستشفى.



بينما ذكر المصاب أنه كان يسير بدراجة عكس الاتجاه حتى يرى السيارات أمامه، وأن مروان محسن لاعب الأهلى فوجئ به فصدمه، مشيرا إلى أنه كان يسلك الاتجاه الخطأ، وأنه تم نقله إلى المستشفى لعمل جبيرة وأكد تنازله عن المحضر، وتصالحه مع اللاعب.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع ثروت، التابع لدائرة قسم شرطة الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء قيادة مروان محسن، لاعب النادى الأهلى لسيارته، اصطدم بموظف يقود دراجة، مما أسفر عن إصابة الموظف بعدة جروح وكدمات.



تم التحفظ على لاعب النادى الأهلى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، لتقرر إخلاء سبيل اللاعب.