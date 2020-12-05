 الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 إرهابيين من داعش في كركوك وصلاح الدين - بوابة الشروق
السبت 5 ديسمبر 2020 10:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟

النتـائـج تصويت

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 إرهابيين من داعش في كركوك وصلاح الدين

بغداد - أ ش أ
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 10:04 ص | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 10:04 ص

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالعراق، اليوم السبت، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وذكرت الوكالة -في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)- "أن قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة/ شعبة استخبارات نفط الشمال في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وفق المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن أحدهم محكوم بالإعدام غيابيا والآخر شقيق أحد قادة داعش بما يسمى قاطع كركوك، وقد تمت عملية القبض على اثنين منهم في صلاح الدين والثالث في كركوك بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية في قاطع المسؤولية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك