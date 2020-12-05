الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 إرهابيين من داعش في كركوك وصلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالعراق، اليوم السبت، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وذكرت الوكالة -في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)- "أن قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة/ شعبة استخبارات نفط الشمال في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وفق المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن أحدهم محكوم بالإعدام غيابيا والآخر شقيق أحد قادة داعش بما يسمى قاطع كركوك، وقد تمت عملية القبض على اثنين منهم في صلاح الدين والثالث في كركوك بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية في قاطع المسؤولية.