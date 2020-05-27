السودان: تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

سجلت وزارة الصحة السودانية، 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 وفيات، فضلا عن تسجيل شفاء 134 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية -في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي- أن الحالات الجديدة سُجلت منها 315 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 12 ولاية.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 18 ألفا و884 حالة، بينها 1280 وفاة، و10 آلاف و806 أشخاص تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.