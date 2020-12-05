الإعلام الأمني العراقي تنفي دفن الطب العدلي 67 جثة مجهولة الهوية

نفت خلية الإعلام الأمني العراقي، قيام دائرة الطب العدلي ببغداد بدفن 67 جثة مجهولة الهوية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء نسبتها لمصدر طبي خاص بالكشف عن قيام دائرة الطب العدلي ببغداد بدفن أكثر من 67 جثة مجهولة الهوية بعد إجراء فحوصات (دي إن إيه) لها، وأن الطب العدلي دفن تلك الجثث بعد تسلمها تباعاً منذ الشهر الماضي، حيث انقضت المدة القانونية ولم يراجع احد من ذويها.

وأضافت الخلية، أنه بعد التدقيق والمتابعة تبين أن هذا الخبر غير صحيح ولا وجود لهكذا موضوع على أرض الواقع.

ودعت خلية الإعلام الأمني، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها وعدم الاعتماد على مصادر تنقل أخبار ومعلومات كاذبة.