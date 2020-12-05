بوتين: مواجهة كورونا وحدت الملايين في أنحاء روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مواجهة وباء كورونا وحدت ملايين المواطنين في أنحاء روسيا، مشيدا بجهود المتطوعين المشاركين في مواجهة الجائحة.

وأضاف بوتين، خلال لقاء عبر الفيديو مع ممثلي حركة المتطوعين الروس والمشاركين في المرحلة النهائية من مسابقة "المتطوع الروسي 2020" حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم السبت، أن قطاع الأعمال الروسي أظهر في زمن مكافحة فيروس كورونا المستوى العالي لمسؤوليته ونضوجه الاجتماعي، وأن مسؤولية رجال الأعمال أمام المجتمع تجد انعكاسها في العديد من الأعمال النبيلة، مثل التبرعات المالية خاصة لتقديم دعم إضافي لمؤسسات الصحة العامة وشراء مستلزمات الوقاية الفردية للمتطوعين والمواطنين المحتاجين وتوزيع وجبات غذائية مجانية على أعضاء الفرق الطبية وفرق الإسعاف".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن خلال مشاركته عبر الفيديو في مراسم تدشين مراكز طبية متعددة الوظائف تابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن هناك حوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا قد تم إنتاجها في البلاد، مشيرا إلى أن هذا سيسمح ببدء حملة تطعيم واسعة النطاق في البلاد.