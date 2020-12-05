الإمارات وكوريا الجنوبية تؤكدان مواصلة التعاون بينهما لمواجهة كورونا

أكدت دولة الإمارات العربية والمتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية مواصلة التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج واه، اليوم السبت في أبو ظبي، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والتكنولوجيا والاستثمار.

وبحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. واستعرضا التعاون المشترك والمثمر بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما أظهرتاه من تضامن في مواجهة هذه الأزمة والحرص على تبادل الخبرات وتبنى أرقى الممارسات لمكافحة آثار الجائحة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد تميز العلاقات الإماراتية - الكورية، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين.. وعبر عن تطلع دولة الإمارات إلى علاقات أعمق وأوسع مع كوريا الجنوبية الصديقة بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبها.. لفتت الوزيرة الكورية إلى قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.